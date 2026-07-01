الذهب يتراجع بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ​وسط ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 0300 ​بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، ​وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر.