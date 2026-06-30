الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية ​الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية للحد من التضخم ‌المرتفع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3985.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، مسجلا خسارة 12.1 بالمئة منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. وتراجعت أيضا العقود الأميركية الآجلة ​للذهب تسليم أغسطس واحدا بالمئة إلى 3999.20 دولار.