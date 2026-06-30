"وول ستريت" تُغلق على ارتفاع حاد مع انحسار التوتر بين أميركا وإيران

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد الاثنين مع تسجيل المؤشر ‌داو جونز أعلى مستوى قياسي له عند الإغلاق في ظل انحسار الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران مطلع هذا الأسبوع وارتفاع أسهم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا ⁠بعد موجة البيع في الآونة الأخيرة.

وذكر مصدر لرويترز أن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة ‌التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد أن هددت ضربات متبادلة وقعت مطلع ‌الأسبوع بتقويض الاتفاق الهش.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران ‌في 17 يونيو مذكرة تفاهم تهدف ‌إلى إنهاء حرب استمرت ‌نحو أربعة أشهر. وشملت المذكرة اتفاقا على وقف الأعمال القتالية وفتح مضيق ‌هرمز.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين لدى ⁠شركة سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك "الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران مطلع هذا الأسبوع لم ⁠يكن لها ⁠تأثير سلبي فعليا على السوق".

وأضاف "السوق تنظر إلى الأمام وتستعد لموسم نتائج الأعمال، الذي لم يعد ⁠بعيدا".

ومن المقرر أن تبدأ معظم الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد اند بورز إعلان نتائج الربع الثاني بعد منتصف يوليو.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز ‌500 بمقدار 85.24 نقطة، أو 1.16 بالمئة، ليغلق عند 7439.26 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 514.90 نقطة، أو 2.04%، إلى 25812.52. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 296.58 نقطة أو 0.57%إلى 52172.69.