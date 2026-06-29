الذهب يتراجع بعد تجدد الضربات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى تجدد الهجمات بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 4045.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 1251 بتوقيت جرينتش، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 4076.20 دولار.

وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانر ميتالز "السوق متأثرة ‌بأخبار الشرق الأوسط في ظل تصاعد طفيف للتوتر خلال مطلع الأسبوع، ولا تزال تتكيف مع توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأميركي) الأكثر تشدداً".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 بالمئة إلى 58.4467 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.88 بالمئة إلى 1584 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.07 بالمئة إلى 1208.28 دولار.