أبل تسجل أكبر خسارة يومية في 15 شهراً وتفقد 263 مليار من قيمتها في يوم واحد

هبط سهم أبل بنسبة 6%، أمس الخميس، مسجلاً أكبر خسارة يومية في 15 شهراً، لتفقد الشركة 263 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن رفعت الشركة أسعار أجهزة آيباد وماك بوك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

وأوضحت أبل أن الارتفاع غير المسبوق في الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها وحدات التخزين المستخدمة في مراكز البيانات، أدى إلى قفزة حادة في تكاليف مدخلات الإنتاج.