الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد بعد بيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركية متماشية مع التوقعات، ما خفف المخاوف من رفع وشيك للفائدة من جانب الفدرالي الأميركي، ودفع الدولار والعوائد الأميركية إلى التراجع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.94% إلى 4038.22 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنحو 1% إلى 4047.60 دولار عند التسوية.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 4.1% خلال 12 شهراً حتى مايو، وهو أكبر زيادة منذ أبريل 2023 وأول قراءة تتجاوز 4.0% منذ ذلك التاريخ.

وتراجع الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف.