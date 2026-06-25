بسبب نقص رقائق الذاكرة.. أبل ترفع أسعار أجهزة ماك وآيباد عالمياً وتستثني الآيفون

اتخذت شركة أبل إجراءً استثنائياً برفع أسعار أجهزة "ماك" و"آيباد"، يوم الخميس، عالمياً سعياً إلى تعويض زيادات التكلفة الناجمة عن نقص غير مسبوق في رقائق الذاكرة والتخزين، دون رفع أسعار هواتف آيفون.

ورفعت أبل وفقاً لتحديثات نُشرت على متجرها الإلكتروني للتجزئة، السعر الابتدائي لجهاز "ماك بوك نيو" إلى 699 دولاراً من 599 دولاراً، و"ماك بوك إير" إلى 1299 دولاراً من 1099 دولاراً، و"ماك بوك برو" مقاس 14 بوصة، من الفئة الأساسية، إلى 1999 دولاراً من 1699 دولاراً، و"آيباد برو" مقاس 11 بوصة إلى 1199 دولاراً من 999 دولاراً، و"آيباد إير"، 749 دولاراً، ارتفاعاً من 599 دولاراً.

وقال متحدث باسم "أبل" إن "التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلق قفزة استثنائية في الطلب على رقائق الذاكرة والتخزين"، وإن الشركة "لم تشهد قط زيادة في أسعار المكونات بهذا الحجم وبهذه السرعة".

وأضاف أنها حمَت عملائها من هذه الزيادات حتى الآن، لكنها وصلت إلى نقطة نحتاج عندها إلى البدء في رفع الأسعار على عدد من المنتجات، بما في ذلك زيادات اليوم على أجهزة آيباد وماك".

وتابع: "نعلم أن هذه ليست أنباء مرحّباً بها، ونعمل بلا كلل لإيجاد حلول".