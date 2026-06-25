الذهب يواصل تراجعه ويحوم قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر

واصلت ⁠أسعار الذهب تراجعها، اليوم، وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 7 أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3985.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

وخسرت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4001.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 57.33 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2 بالمئة ​إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع ⁠سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1170.25 دولار.