بعد أقل من أسبوعين.. ماسك يفقد لقب "تريليونير"

فقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لقب "تريليونير"، بعدما تراجعت ثروته إلى نحو 957.1 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متأثرة بانخفاض قيمة حصته في شركة "سبيس إكس" خلال الأيام الأخيرة.

جاء التراجع بعد انخفاض أسهم "سبيس إكس" في السوق الثانوية، عقب موجة صعود تاريخية دفعت الشركة في وقت سابق إلى تجاوز تقييم 2.2 تريليون دولار، ما منح ماسك ثروة قاربت 1.1 تريليون دولار للمرة الأولى عالمياً في 12 يونيو الجاري.

رغم خسارته لقب "تريليونير"، لا يزال ماسك أغني رجل في العالم وأكبر الرابحين بين أثرياء العالم منذ بداية العام، إذ ارتفعت ثروته بنحو 337.7 مليار دولار منذ مطلع 2026، وهو أعلى مكسب سنوي بين أول 10 أثرياء على مؤشر بلومبرغ.