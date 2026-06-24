الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرا وسط رهانات رفع الفائدة

واصل الدولار المكاسب ليصل، اليوم، إلى أعلى مستوى في ​13 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء ‌من مخاطر ​موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لرفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ‌العملات تشمل الين واليورو، إلى 101.44 وهو أقوى مستوى له منذ 13 مايو ‌أيار 2025.

وقال راي أتريل، رئيس ‌أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "لا يزال الدولار الأميركي الملاذ الآمن المفضل".

وسجل اليورو في أحدث تداول 1.1375 دولار، بالقرب ​من أدنى ⁠مستوى في عام. وتراجع الجنيه ⁠الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3199 دولار بعد أن قال آلان تايلور، أحد صانعي السياسة في بنك إنجلترا، إن "التجميد المطول" لأسعار الفائدة هو الرد الصحيح على ضغوط التضخم.

واستقر ⁠الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر عند 0.6918 دولار أميركي قبل صدور أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.5665 دولار أميركي مسجلا مستوى منخفض جديد له في سبعة أشهر.

وسجل الين في أحدث تداول 161.57 للدولار بعد أن تراجع لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 161.93 في وقت متأخر من يوم الاثنين، مع استمرار الدولار في تحقيق مكاسب.

ومن شأن تجاوز 161.96 للدولار أن يضع ​الين عند أضعف مستوى له ‌منذ عام 1986.