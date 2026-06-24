انخفاض أسعار الذهب مع تعزيز الدولار مكاسبه

واصل الذهب التراجع، اليوم، مع صعود ​الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، في حين ‌يقيم المستثمرون ​الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4087.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4105.40 دولار.

وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 61.36 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1637.34 دولار ​والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى ‌1223.29 دولار.