ألمانيا تدرس رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً وإلغاء المبكر

تعتزم ألمانيا رفع سن التقاعد إلى ما بعد 67 عاماً وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب حزمة توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريش ميرتس الثلاثاء.

وتواجه ألمانيا، كغيرها من الاقتصادات الصناعية، مشكلة شيخوخة السكان، وقد شكلت العام الماضي لجنة خبراء لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد.

وقدّمت اللجنة نتائجها الثلاثاء، مشيرة إلى ضرورة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، ورفعه إلى ما بعد 67 عاماً.

وأوصت اللجنة بإلغاء النظام الذي يسمح بالتقاعد المبكر عند سن 63 عاماً، وتوسيع نطاق المساهمات الإلزامية في نظام المعاشات التقاعدية ليشمل موظفي الخدمة المدنية والعاملين لحسابهم الخاص.

وقال ميرتس في مؤتمر صحافي "يجب الآن تنفيذ جميع عناصر حزمة الإصلاح هذه بسرعة"، مضيفاً "لا يمكننا تحمل إلغاء أو رفض أي من هذه الإجراءات".

وأضاف أن المقترحات تسعى إلى تحقيق "هدفين: ضمان استقرار المعاشات التقاعدية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع وعلى جميع الأجيال".