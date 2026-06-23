النفط يتراجع 1% وسط تركيز على الإمدادات عبر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحدا بالمئة، ​اليوم، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز ‌بعض التقدم ​في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.4 بالمئة لتصل إلى 76.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:07 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى ⁠72.99 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية.

وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة: "الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على السوق".