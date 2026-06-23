استقرار أسعار الذهب وتباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى

واستقرت أسعار الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية تسليم أغسطس 0.2% إلى 4208.40 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 64.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1672.90 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1266.35 دولار للأوقية.