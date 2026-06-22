ستارباكس تغلق أكثر من 2000 فرع في كوريا الجنوبية

أغلقت شركة ستارباكس كل فروعها البالغة أكثر من ألفي فرع في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لإجراء تدريب تثقيفي تاريخي لكافة قوتها العاملة عقب حملة دعائية فاشلة من جانب مجموعة شاينسجاي التي تحمل ترخيص الشركة الأم الأميركية في كوريا الجنوبية.

وجرى غلق كل المقاهي عصر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، من أجل إجراء تدريب إلزامي للموظفين.

وتأتي الخطوة عقب حملة "تانك داي" (يوم الدبابة) التي صدرت الشهر الماضي وعُرض خلالها خصومات على سلسلتها من الأكواب الاستانلس المسماه "تانك" ولكن الحملة تسببت في انتقادات للإشارة إلى مجزرة جوانجو شديدة الحساسية التي وقعت في ثمانينات القرن الماضي عندما أرسل المجلس العسكري الحاكم الكوري الجنوبي حينها الجنود في دبابات لقمع مظاهرة في المدينة مما أسفر عن مقتل المئات.

وأثارت الحملة انتقادات شديدة من الزبائن والسياسيين بما في ذلك الرئيس لي جاي ميونج. وأعتذرت شركة شاينسجاي وأقالت الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس كوريا.



وعقب تحقيق داخلي، شددت الشركة على أنه لم يكن هناك أي نية لتشويه صورة ضحايا الحركة الديمقراطية. كما تحقق شرطة سيؤول حالياً في خلفية القضية.