مشروع إماراتي مصري في القاهرة الجديدة بـ 3 مليارات ‌دولار

قال مجلس الوزراء ‌المصري اليوم الأحد، "إنه جرى توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي".

وأضاف "أن ⁠شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ومجموعة ماجد الفطيم ستطوران ‌مشروعاً عمرانياً تنموياً في مدينة (مدى) بالقاهرة الجديدة ‌باستثمارات تتخطى ثلاثة مليارات ‌دولار، ويمتد على مساحة أكثر ⁠من 500 ⁠فدان".



وقال أحمد جلال ‌إسماعيل الرئيس ‌التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، "إن هذا المشروع ‌هو الأكبر في تاريخ ⁠المجموعة داخل مصر ويمتد على مساحة أكثر ⁠من 500 ⁠فدان".



وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ⁠المصرى، "إن المشروع يقع على مساحة 553 فداناً وسيشمل شقاً ترفيهياً وتجارياً ومطاعم ومصانع مواد غذائية ‌وملابس كلها تعمل لخدمة هذا المشروع".