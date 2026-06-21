مشروع إماراتي مصري في القاهرة الجديدة بـ 3 مليارات دولار
قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد، "إنه جرى توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي".
وأضاف "أن شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ومجموعة ماجد الفطيم ستطوران مشروعاً عمرانياً تنموياً في مدينة (مدى) بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى ثلاثة مليارات دولار، ويمتد على مساحة أكثر من 500 فدان".
وقال أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، "إن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ المجموعة داخل مصر ويمتد على مساحة أكثر من 500 فدان".
وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى، "إن المشروع يقع على مساحة 553 فداناً وسيشمل شقاً ترفيهياً وتجارياً ومطاعم ومصانع مواد غذائية وملابس كلها تعمل لخدمة هذا المشروع".
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