تحليلات: 5035 درهماً السعر المبدئي لآيفون 18 برو

بعد أن أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن أزمة نقص المكونات، وخاصة رقائق الذاكرة والتخزين، جعلت الحفاظ على الأسعار الحالية أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن السوق "لم يعد مستقراً كما كان في السابق"، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

وقالت تحليلات لتصريحات كوك بعد تسريبات مميزات هاتف آيفون 18 برو إن أبل سترفع سعره 270 دولاراً عن سعر الـ 17 برو عند طرحه بالسوق، للحفاظ على مستويات الربح الحالية البالغة 47%، متوقعة ألا يقل سعر الهاتف عن 1371 دولاراً (5035 درهماً).

بحسب ما ورد في تقارير صحافية دولية، فإن شركة أبل لم تعد قادرة على امتصاص الضغوط المتصاعدة في تكاليف الإنتاج، رغم محاولاتها المستمرة لتقليل تأثير هذه الزيادات على المستهلك، إلا أن الشركة وصلت إلى مرحلة توصف بأنها "حرجة" من حيث إدارة النفقات.

وذكرت التقارير أن تكلفة إنتاج الهاتف قد ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة زيادة أسعار الذاكرة والتخزين.

وبينت أن تكلفة تصنيع وتجميع مكونات آيفون 17 برو بلغت 530 دولاراً، وقد ترتفع لتصل إلى 726 دولاراً في 18 برو.