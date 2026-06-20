بعد 45 عاماً.. أشهر مطعم لبناني في لندن يبدأ إجراءات إعلان الإفلاس

بدأت سلسلة المطاعم اللبنانية الأشهر في بريطانيا "مروش" إجراءات إعلان الإفلاس، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وقالت إن المطعم الذي بدأ العمل عام 1981 بدأ هذا الإجراء الإداري في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الضيافة في بريطانيا، حيث أدت زيادة تكاليف التشغيل، ونقص العمالة، وارتفاع الضرائب العقارية، وتغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي إلى ضغوط على أصحاب المطاعم.

يذكر أن المطعم تأسس على يد الزوجين اللبنانيين معروف أبو زكي وهدى أبو زكي، وافتتحا أول فرع في شارع «إجور رود» الذي يُطلق عليه اسم «شارع العرب» بسبب كونه يضم أكبر عدد من المتاجر والمطاعم والخدمات العربية، ويتجمع فيه الكثير من البريطانيين العرب، أو السياح القادمين من الدول العربية.

وسرعان ما أصبح «مروش» أحد أكبر العلامات التجارية وأشهرها في قطاع الضيافة الشرق أوسطية في لندن.