الذهب يتراجع مع إشارات متشددة من الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط إشارات متشددة من الفيدرالي الأميركي وصعود الدولار، فيما ساهم الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف التضخمية ووضع حد أدنى للأسعار.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4215.13 دولار للأونصة.، وكانت الأسعار قد لامست أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2025 الأسبوع الماضي.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 3.1% إلى 4245.9 دولار عند التسوية.