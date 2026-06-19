حاسوب لوحي جديد بنظام صوتي

أعلنت شركة «لينوفو» إطلاق حاسوب لوحي جديد، يمتاز بنظام صوتي «JBL» كبير في الخلف.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظام الصوتي يتألف من تسع سماعات منفصلة، مع تحسين النظام ليتوافق مع تقنية «Dolby Atmos»، كما أن النظام مُحاط بحامل دائري قابل للطي، ويسمح بوضع الحاسوب اللوحي أفقياً أو رأسياً.

وتوجد أزرار التحكم بالصوت في الخلف، ما يجعل الجهاز يبدو من الخلف أشبه بمشغل صوتي متخصص منه بجهاز لوحي تقليدي.

ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد «Tab Plus Gen 2» بشاشة «IPS» قياس 12.1 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2560 × 1500 بيكسل.

وتم تزويد الحاسوب بمعالج «MediaTek Dimensity 7400» مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية «UFS 3.1» بسعة 128 غيغابايت، كما تتوافر نسخة أخرى بمواصفات الذاكرة نفسها، لكن بسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل.