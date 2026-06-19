ساعة ذكية تتبّع السعرات الحرارية

كشفت شركة «شارب» اليابانية عن أول منتجاتها من الساعات الذكية، تحت اسم «Karada Mate Watch».

وذكرت الشركة أن ساعتها الجديدة تقدم وظائف صحية عدة، أبرزها تتبّع السعرات الحرارية، موضحة أنها لا تحسب السعرات الحرارية المحروقة بنشاط ومن دون نشاط فحسب، بل تحسب أيضاً السعرات الحرارية المستهلكة من خلال الطعام والشراب.

وتم تزويد الساعة الذكية بمستشعر لرصد التغيّرات في مستويات الماء والسكر في الجسم، ما يُمكنها من تقدير عدد السعرات الحرارية المستهلكة وكمية السوائل المشروبة.

وتقارن الساعة الجديدة بيانياً بين السعرات الحرارية المُتناولة والمحروقة، ما يسمح للمستخدم بمعرفة ما إذا كان يعاني فائضاً أو عجزاً في السعرات، وهي ميزة عملية لزيادة الوزن أو إنقاصه، كما تكتشف الساعة أيضاً حالة الجفاف لدى المستخدم وتنبهه، وتأتي الساعة الذكية مزودة بشاشة «OLED» مستديرة قياس 1.32 بوصة، بينما تتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، وتتوافق مع هواتف «أبل» و«أندرويد».