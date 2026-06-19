5 مزايا جديدة يضيفها الذكاء الاصطناعي إلى سماعات الرأس

شهدت صناعة سماعات الرأس، خلال السنوات الأخيرة، تحولاً كبيراً في وظائفها وإمكاناتها، مدفوعاً بالتوسع المستمر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذه الأجهزة، وأسهم هذا التطور في تقديم مزايا وقدرات جديدة للمستخدمين، ما أدى إلى إعادة رسم ملامح صناعة السماعات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، وأظهرت تقارير عالمية، متخصصة في أسواق السماعات، أن القيمة الإجمالية لسوق السماعات الذكية على مستوى العالم تجاوزت 40 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 4.1% حتى عام 2032.

كما تشير التقديرات إلى أن سوق السماعات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة، مع احتمالية تجاوز الشحنات السنوية حاجز المليار وحدة.

ووفقاً للتقارير ذاتها، فإن أكثر من 65% من الطرز الجديدة المطروحة في الأسواق، أصبحت تضم معالجات مدمجة للذكاء الاصطناعي، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على هذه التقنيات في صناعة السماعات الحديثة.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة مظاهر واضحة من المنافسة المتزايدة بين الشركات التقنية العالمية، من خلال طرح أجيال جديدة ومتنوعة من سماعات الرأس المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تنتمي إلى فئات مختلفة تستهدف شرائح متعددة من المستهلكين.

وأتاح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في السماعات، مجموعة من المزايا الجديدة، أبرزها الخمس التالية:

التجارب الصوتية المخصصة

أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على توفير تجربة استماع شخصية تتوافق مع تفضيلات كل مستخدم بشكل دقيق، وهو ما يميّز هذه السماعات عن النماذج التقليدية.

وتعتمد هذه الميزة على خوارزميات متقدمة تقوم بتحليل عادات الاستخدام وأنماط الاستماع والموسيقى المفضلة، إضافة إلى مراعاة القدرات السمعية للمستخدم، لتقديم إعدادات صوتية محسنة ومخصصة تمنح تجربة أكثر جودة وملاءمة للاحتياجات الفردية.

إلغاء الضوضاء التفاعلي

شهدت تقنيات عزل الضوضاء تطوراً ملحوظاً بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد عملية العزل تقتصر على حجب الأصوات المحيطة بصورة عامة، بل أصبحت تعتمد على تحليل الأصوات في الوقت الفعلي، وتمييز الضوضاء غير المرغوبة عن الأصوات المهمة، مثل المحادثات المباشرة أو التنبيهات والتحذيرات، وبناءً على ذلك، تقوم السماعات بضبط مستوى العزل تلقائياً، بما يحقق التوازن بين الراحة والأمان.

تطوير قدرات المساعد الصوتي

أسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة المساعدين الصوتيين المدمجين داخل السماعات، حيث أصبح بإمكانهم فهم اللغة الطبيعية بصورة أفضل، والاستجابة للأوامر وفقاً للسياق الذي ترد فيه.

كما تساعد «الميكروفونات» المتطورة، ومكبرات الصوت عالية الجودة، في توفير تواصل أكثر وضوحاً وسلاسة بين المستخدم والسماعة.

الوعي بالبيئة المحيطة

توفر السماعات الذكية الحديثة قدرة متقدمة على استشعار وفهم البيئة المحيطة بالمستخدم، وتشمل هذه الإمكانات تنبيهه عند مناداته باسمه حتى أثناء تشغيل المحتوى الصوتي، إضافة إلى إصدار تحذيرات عند رصد أصوات مهمة، مثل صافرات الإنذار أو أصوات حركة المرور أو اقتراب الأشخاص، الأمر الذي يُعزّز من مستويات السلامة أثناء الاستخدام.

الإسهام في تحسين جودة النوم

ظهرت في الأسواق فئة جديدة من السماعات الذكية المخصصة لدعم جودة النوم، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإلغاء الضوضاء لتحليل الأصوات المحيطة بالمستخدم أثناء النوم.

ومن خلال هذا التحليل، تتمكن السماعات من إنتاج أصوات مخصصة أو مؤثرات صوتية تساعد على الحد من تأثير الضوضاء الخارجية، وتوفير بيئة أكثر هدوءاً وراحة.

عامل رئيس لزيادة المنافسة

أكد متخصصان في قطاع التقنية وتوريد الأجهزة الإلكترونية، لـ«الإمارات اليوم»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً رئيساً في زيادة مستوى المنافسة داخل سوق السماعات، نظراً إلى ما أتاحه من مزايا متقدمة لم تكن متوافرة في المنتجات التقليدية، متوقعين أن يشهد القطاع توسعاً أكبر في تبني هذه التقنيات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشركات في تطوير منتجات أكثر ذكاءً وتنوعاً.

وقال خبير التقنية، جيس كيم، إن دمج الذكاء الاصطناعي في سماعات الرأس أسهم في إعادة ابتكار هذه الأجهزة بصورة شبه كاملة، من خلال توفير قدرات جديدة عزّزت سهولة الاستخدام، ورفعت مستوى الاستفادة منها.

وأضاف أن هذه التطورات دفعت الشركات إلى تكثيف جهودها التنافسية، عبر إطلاق منتجات متطورة تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، ذكر مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الإلكترونيات، راجو ماهيش، أن سوق سماعات الرأس تشهد حالياً منافسة قوية نتيجة التوسع في طرح المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في توافر هذه السماعات وانتشارها في الأسواق، مدفوعة بالطلب المتنامي على التقنيات الذكية والميزات المتقدمة التي توفرها للمستخدمين.