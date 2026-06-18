انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.13 دولارا إلى 74.66 دولارا للبرميل

انخفضت، اليوم، العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.13 دولار إلى 74.66 دولار للبرميل مع تعزيز اتفاق وقف الحرب مع إيران توقعات الإمدادات.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه أن ينهي ‌حربهما ويعيد فتح ​مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأميركية على نفط طهران، مما يدعم آفاق إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو 2.06 بالمئة إلى 77.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.34 بالمئة إلى 74.99 دولار للبرميل.

وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها أمس الأربعاء بعد أن ⁠قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يستأنف حملة القصف إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة: "امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم ‌الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران".