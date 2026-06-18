الذهب يعوض خسائره وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى
ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة .
و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه 1.7 بالمئة أمس .
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1767.53 دولار، وزاد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1338.67 دولار.
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