الذهب يعوض خسائره وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

⁠ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة .

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه 1.7 بالمئة أمس .

وصعدت ‌العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9 ‌بالمئة إلى 4343.10 دولار.

بالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في ⁠المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى ​1767.53 دولار، وزاد البلاديوم ⁠اثنين بالمئة إلى 1338.67 دولار.