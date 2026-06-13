ارتفاع أسعار الذهب يدفع ساعات فاخرة إلى أفران الصهر

قال خبراء ومستشارين استثماريين إن ارتفاع أسعار الذهب دفع مجموعة من الساعات الفاخرة من علامات تجارية مثل: أوميجا وتاج هوير التابعة لمجموعة إل.في.إم.إتش، إلى أفران الصهر.

وأضافوا في تصريحات لرويترز أن عمليات الصهر "تتركز بشكل رئيسي على الساعات الحديثة ‌المستعملة، وكذلك في الساعات الكلاسيكية الأقدم التي لا تعد ضمن القطع القابلة للاقتناء"، مشيرين إلى أن قيمة الذهب الموجود في هذه الساعات أعلى بنسب تصل إلى 35% من قيمة إعادة بيعها في السوق.

ويحوم سعر الذهب حالياً حول 4200 دولار ⁠للأوقية، أي ما يقارب ضعف متوسط سعره في عام 2024، ومع ذلك، لم يتحرك سعر السوق للساعات المستعملة بنفس الطريقة. ولا توجد أرقام رسمية توضح عدد الساعات الفاخرة التي يجري صهرها. وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي إعادة تدوير الذهب في الربع الأول ⁠ارتفع خمسة بالمئة إلى 366 طناً، في ⁠حين ارتفع الطلب على الحلي الذهبية 31 بالمئة من حيث القيمة ليصل إلى 47 مليار دولار.

ومع توقع وصول سعر الذهب إلى ما بين 5400 و6300 دولار للأونصة هذا العام، ستستمر الضغوط لتفكيك بعض الساعات، خاصة وأن المتعاملين الذين يعيدون بيعها يجب ⁠أن يغطوا التكاليف ونفقات تقديم الضمان.