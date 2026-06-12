سهم "سبيس إكس" يصعد لأعلى مستوياته مع بدء التداول ويقفز 25% إلى 169 دولاراً فوق سعر الطرح العام الأولي

شهدت بورصة "ناسداك" الأميركية اليوم الجمعة، تداولات صاخبة ومستويات إقبال تاريخية مع بدء التداول الرسمي على أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي "سبيس إكس" (SpaceX) تحت الرمز (SPCX)، في أولى جلساتها بعد تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وسجل السهم قفزة سعرية مدوية خلال الجلسة، حيث صعد إلى أعلى مستوياته ليحقق ارتفاعاً بنسبة 25% ملامساً حاجز 169 دولاراً للسهم الواحد، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي الذي حددته الشركة مسبقاً في وثائقها الرسمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عند 135 دولاراً.