إدراج أسهم "سبيس إكس" في البورصة الأميركية بأكبر اكتتاب في التاريخ

شهدت منصة بورصة "ناسداك" في مدينة نيويورك، صباح اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، حدثاً تاريخياً استثنائياً؛ حيث ألقى الملياردير إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، كلمة رئيسية عبر تقنية الفيديو قبيل قرع جرس افتتاح جلسة التداول، معلناً الدشين الرسمي لأكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

ومع انطلاق التداولات تحت الرمز (SPCX)، كشفت الوثائق الرسمية المقدمة من الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن التفاصيل الهيكلية الدقيقة لهذه الصفقة التاريخية؛ حيث جمعت الشركة 75 مليار دولار عبر طرح 555.6 مليون سهم، جرى تسعيرها بدقة عند 135 دولاراً للسهم الواحد.

أرقام الاكتتاب التاريخي

وضعت هذه الأرقام الرسمية القيمة السوقية الإجمالية لعملاق الفضاء والذكاء الاصطناعي عند حاجز 1.8 تريليون دولار فور الإدراج. وتشير الأجواء الصاخبة في قاعة التداول إلى تهافت قياسي غير مسبوق؛ إذ تخطت طلبات الشراء المعروض بأكثر من أربع مرات في اللحظات الأولى، وسط توقعات قوية من الأسواق الموازية بدفع السهم للارتفاع بمعدل لا يقل عن 35% خلال ساعات التداول الأولى.

وتسبب هذا الإقبال الاستثنائي — والقرار المسبق بتثبيت حجم وسعر الطرح عند 135 دولاراً — في خلق أزمة سيولة حادة لدى البنوك القيادية العاجزة عن تلبية طلبات المستثمرين الأفراد، والذين تبخرت طموحاتهم في الحصول على حصص بعد تجاوز طلباتهم حاجز الـ100 مليار دولار دون تلبية معظمها.

لا تتوقف الأنظار في وول ستريت عند مستقبل قطاع الفضاء فحسب، بل تتجه مباشرة نحو ثروة إيلون ماسك الشخصية؛ إذ إن هذا الإدراج التاريخي والقفزة السعرية المتوقعة للسهم قد تجعله رسمياً أول تريليونير في العالم، متجاوزاً ثروته الحالية البالغة 970 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ.

ورغم هذه الأجواء الاحتفالية، بدأ التحدي الحقيقي للشركة لكسب ثقة المستثمرين على المدى الطويل، لا سيما مع مواجهة ملفات شائكة مثل السيطرة شبه المطلقة لماسك على نظام الحوكمة، فضلاً عن تسجيل الشركة لخسارة صافية بلغت 4.28 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026.

وفي هذا السياق، أكدت غوين شوتويل، رئيسة "سبيس إكس"، لشبكة "سي إن بي سي" أن الشركة ستظل تركز على الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، قائلة: "التوسع مكلف للغاية.. ما نقوم به يحتاج إلى إنفاق ضخم، ولن نلتفت للأداء الفصلي قصير المدى".