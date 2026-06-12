من المليارديرات إلى التريليون.. إيلون ماسك يعيد كتابة التاريخ من جديد

أصبح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، مدفوعاً بالقفزة الكبيرة في قيمة شركة "سبيس إكس" بعد طرحها العام الأولي، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

"سبيس إكس" تقود ثروة ماسك

ساهم الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، في رفع قيمتها السوقية إلى حوالي 1.77 تريليون دولار، ما شكّل العامل الأساسي في وصول ثروة ماسك إلى مستوى غير مسبوق.

صافي ثروة ماسك

أشارت الحسابات المالية التي أوردتها مجلة "فوربس"، إلى أن إيلون ماسك يملك حصة تُقدّر بنحو 866 مليار دولار في "سبيس إكس "وحدها، مع استثماراته في "تسلا" وأصول أخرى، ما قد يرفع صافي ثروته إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم.

فجوة في صدارة الأثرياء

قبل الطرح العام لأسهم "سبيس إكس"، كانت ثروة إيلون ماسك متقدمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وفي مقدمتهم لاري إليسون الشريك المؤسس لشركة أوراكل، ولاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.

وتعمّقت هذه الفجوة أكثر بعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته حاجز التريليون دولار، ليعزز موقعه في القمة بشكل غير مسبوق.