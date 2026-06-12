رسمياً.. إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم

أصبح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أول شخص في العالم يتجاوز صافي ثروته تريليون دولار.

ووفقاً لما أوردته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ماسك أصبح «أول تريليونير» في العالم، مستفيداً مما حققته شركة "سبيس إكس" خلال طرحها العام الأولي.

وأكدت شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك تسعير طرحها العام الأولي عند 135 دولارا للسهم، مما جمع حوالي 75 مليار دولار ومهد الطريق لظهور الشركة في سوق الأسهم.

وقالت "سبيس إكس" إنها باعت حوالي 555.6 مليون سهم بسعر الطرح، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار.

وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ⁠ويلث: "ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل إليه ثروة ماسك"، مشيرا إلى أن شخصا واحدا فقط، هو لاري ​إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.

ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حاليا في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته ​في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.

وتحول ماسك إلى اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا ​في قضايا تمتد من السياسة والهجرة إلى الإنفاق الحكومي وحرية التعبير.