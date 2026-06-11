الذهب يصعد 2% مع انحسار مخاوف التضخم بعد إلغاء ترامب ضربات على إيران

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة، اليوم الخميس، بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب الضربات العسكرية المقررة ضد إيران، مما خفف من المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومن رفع أسعار الفائدة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 4153.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته ⁠منذ أواخر نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.5 بالمئة عند التسوية لتسجل 4114 دولاراً.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌الأسبوع المقبل، وهو أول اجتماع بعد تولي كيفن وارش رئاسة المجلس، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 65.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1708.38 دولار، وارتفع البلاديوم 4.4 بالمئة إلى 1267.50 دولار.