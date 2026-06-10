ترامب يلوّح بعدم تجديد اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه لا يسعى إلى تجديد مباشر لاتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا، ممهّدا بذلك لمفاوضات طويلة.

وجاءت تصريحات ترامب قبل حلول موعد تجديد الاتفاقية الثلاثية في الأول من يوليو لـ16 عاما إضافية.

وفي حال عدم تجديدها، تبقى الاتفاقية سارية، على أن تخضع لمراجعات سنوية حتى العام 2036.

وقال ترامب للصحافيين "أنا لا أسعى إلى تجديدها"، وذلك ردا على سؤال عن موعد مراجعتها في يوليو. وأضاف "لسنا بحاجة إلى أيّ شيء موجود لدى كندا، ولسنا بحاجة إلى أي شيء موجود لدى المكسيك، لكنهما بحاجة إلى كل ما لدينا"، علما أن البلدين يعدّان أكبر شريكَين تجاريَّين للولايات المتحدة في مجال السلع.