أسعار الذهب تنخفض وسط قوة الدولار وارتفاع النفط

انخفض الذهب بأكثر من ​واحد بالمئة، اليوم، ليسجل أدنى مستوى ‌له ​في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط.

وهبط سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4187.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 ‌مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 4213.40 ‌دولار.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة ‌الذهب المسعر به بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى. وارتفعت أسعار ‌النفط واحدا بالمئة، مما أثار المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات ​بأن أسعار ‌الفائدة ستظل مرتفعة ​لفترة أطول.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 64.43 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ​1212.31 دولار. (إعداد ‌محمود سلامة للنشرة العربية )