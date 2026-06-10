ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة وشح المعروض

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد ⁠بالمائة في التعاملات المبكرة، اليوم ، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في 7 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، متأثرة بتطورات الأحداث في الشرق الأوسط، و شح المعروض و الانخفاض الكبير في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 92.29 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.97 دولار.