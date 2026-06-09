هدوء في سوق الذهب واستقرار الأسعار خلال التعاملات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية عند 4332.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، سجل ‌الذهب أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس 0.1 بالمئة إلى 4357.10 ‌دولار.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 67.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ​1213.89 دولار.