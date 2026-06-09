«أبل» تطلق نسخة لـ «سيري» بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «أبل» الأميركية عن تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ​لمساعدها الصوتي «سيري»، منها تحسين التعرف على الصوت، وتطبيق مستقل، مطلقة بذلك تحديثاً طال ‌انتظاره لمساعدها ​الذكي الذي سعت الشركة المصنعة لهواتف «آي فون» إلى تطويره على مدار العامين الماضيين.

وجاء الكشف عن البرنامج الذي أطلق عليه اسم (سيري إيه.آي) خلال مؤتمر المطورين العالمي السنوي الذي تعقده «أبل» بمقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا. وقالت «أبل» إن البرنامج يتمتع بما سمته «معرفة واسعة بالعالم» تتيح له تزويد المستخدم بمزيد من التفاصيل من الإنترنت عند الرد على أي استفسار.

وقال مسؤولون ⁠في «أبل» إن المستخدمين سيتاح لهم أيضاً العودة إلى محادثة سابقة مع «سيري» الذي سيكون قادراً على الوصول إلى معلومات مثل عنوان صديق مرسل في رسالة، حتى لو لم يتسن حفظ تلك المعلومات رسمياً.

وقال رئيس قسم البرمجيات في «أبل»، كريج فيديريجي: «يجب أن يركز ‌الذكاء الاصطناعي المفيد حقاً عليك وعلى احتياجاتك».

وأضاف: «هذا يعني دمج الذكاء الاصطناعي بعمق في المنتجات التي تستخدمها كل يوم، وربطه بسياقك الشخصي والتطبيقات التي تعتمد عليها، وتصميمه مع مراعاة الخصوصية في كل خطوة. هذه ‌هي رؤيتنا لـ (أبل إنتليجنس)».

وتسعى «أبل» إلى ‌سد الفجوة مع منافسين لها، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ «ألفابت»، تحركوا بسرعة أكبر لدمج ‌الذكاء الاصطناعي في مهام الحوسبة اليومية.

وقالت «أبل» إن (سيري إيه.آي) سيأتي بتجربة صوتية جديدة تُمكّن المساعد من التحدث بأسلوب أكثر تعبيراً وتفاعلية، موضحة أن البرنامج الجديد سيكون متاحاً ​أيضاً على أجهزة «آي باد». وأوضحت الشركة أنها لا تزال ​تعمل على إتاحة البرنامج الجديد على ساعاتها ⁠الذكية.

وأشارت «أبل» إلى أن «سيري إيه.آي» لن يكون متاحاً «بصفة مبدئية» في الاتحاد الأوروبي على أجهزة «آي فون» و«آي باد»، ولن يكون متاحاً في الصين إطلاقاً، قبل أن تستكمل الشركة إجراءاتها التنظيمية.

وذكرت «آبل» أن الصور ​وعمليات البحث التي ⁠تُجرى باستخدام «سيري إيه.آي» ستُحفظ ⁠في تطبيق مستقل جديد متاح على أجهزة «آي فون» و«آي باد» و«ماك»، وأن البرنامج سيكون متوافقاً مع تقنية الحوسبة السحابية الخاصة بـ «أبل».

وأكدت الشركة أنها ستبدأ بتقديم «سيري» المطور باللغة الإنجليزية مضيفة أن لغات أخرى ⁠ستضاف «سريعاً».

وقالت الشركة أيضاً إن نظام التشغيل (آي.أو.إس 27) سيتوافق مع طرز «آي فون 11»، مضيفة أن الإصدار التالي من نظام «ماك أو.إس» سيُسمى «غولدن غيت».

كما كشفت «أبل» عن عدة تحديثات لميزات سلامة الأطفال. وقالت الشركة إن أدوات الرقابة الأبوية الجديدة ستسمح للأطفال تلقائياً بالوصول فقط إلى ‌التطبيقات التي يسمح بها الآباء. وأضافت أنها ستقدم ميزة جديدة تسمى (طلب التصفح) تلزم الأطفال بالحصول على «إذن» لكل موقع إلكتروني ​جديد يزورونه.

وأفادت «أبل» بأنها تضيف أيضاً ميزات جديدة لجعل الصور العنيفة غير واضحة تلقائياً في تطبيقات المراسلة وإخطار الآباء، وذلك في تطوير لأدوات سابقة اتخذت مثل هذه الخطوات فيما يتعلق بالصور ذات المحتوى الإباحي.

وقالت الشركة إنها تعمل مع الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال لوضع دليل للآباء والأمهات ​يساعدهم على تكوين عادات رقمية صحية لأطفالهم.