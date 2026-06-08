انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات الفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب تراجعها، اليوم، ​مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة ‌في ​الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي في حين دفع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة) ⁠بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‌تسليم أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 دولار.

وقال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: " كل هذا ‌يعتمد على النزعة المتشددة التي بدأ السوق ‌في وضعها على العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي" ، ‌مضيفا أن ارتفاع عوائد ‌سندات الخزانة يضغط بشكل أكبر على الذهب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة ​الأميركية القياسية لأجل ‌10 سنوات بعد ​أن قفز إلى أعلى ⁠مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي ​لا ⁠يدر عائدا.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على ‌أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير ​سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1767.15 دولار، بينما ​استقر البلاديوم عند ‌1225.66 دولار.