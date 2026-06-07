خسارة 600 مليون دولار في شهر واحد.. ماذا حدث لثروة نجيب ساويرس؟

أظهر مؤشر بلومبرغ للمليارديرات تراجع ثروة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى 11.3 مليار دولار خلال شهر يونيو، مقارنة بنحو 11.9 مليار دولار في الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، فقد ساويرس نحو 600 مليون دولار خلال شهر واحد، نتيجة تقلبات أسعار الذهب وعدم استقرارها.

وجاء نجيب ساويرس في المرتبة الخامسة ضمن قائمة فوربس للمليارديرات العرب لعام 2026، بصافي ثروة يُقدر بنحو 5.6 مليار دولار، خلف شقيقه ناصف ساويرس، الذي تُقدر ثروته بنحو 9.6 مليار دولار.