الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات الوظائف الأميركية القوية للتوقعات برفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهةً لتسجيل خسارة أسبوعية، بعد أن عزز تقرير الوظائف الأميركي، الذي جاء أقوى من المتوقع، التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف من التضخم تغذيها الحرب في الشرق الأوسط.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% إلى 4375.19 دولاراً للأونصة، بعد أن انخفض بنحو 3.6% هذا الأسبوع حتى الآن. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 2.2% إلى 4405.10 دولاراً.

بالنسبة للعملات الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5.8% إلى 69.50 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 3% إلى 1842.70 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1299.25 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.