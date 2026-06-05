متجاوزاً التوقعات.. الاقتصاد الأميركي يضيف 172 ألف وظيفة في مايو

أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة خلال مايو أيار، متجاوزاً توقعات الأسواق بشكل ملحوظ، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ وتيرة التوظيف مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة في الوظائف غير الزراعية أعلى بكثير من توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 80 ألف وظيفة فقط، فيما تم تعديل قراءة أبريل نيسان بالرفع إلى 179 ألف وظيفة.

واستقر معدل البطالة عند 4.3%، بما يتوافق مع التقديرات.

وشهدت وتيرة التوظيف تحسناً عبر عدد من القطاعات خلال مايو أيار، حيث تصدر قطاع الترفيه والضيافة قائمة القطاعات الأكثر إضافة للوظائف بنحو 70 ألف وظيفة، متجاوزاً بكثير متوسطه الشهري خلال العام الماضي.

كما أضافت الحكومات المحلية 55 ألف وظيفة، في حين وفر قطاع الرعاية الصحية 35 ألف وظيفة جديدة، متماشياً مع متوسطه المعتاد، بينما أضاف قطاع المساعدات الاجتماعية 12 ألف وظيفة.

وعلى صعيد الأجور، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، بما يتوافق مع توقعات وول ستريت.

ويأتي التقرير في وقت تتبنى فيه الشركات الأميركية نهجاً حذراً في التوظيف والتسريح، إذ لا تزال عمليات التوظيف محدودة نسبياً، في مقابل بقاء وتيرة الاستغناء عن العمالة عند مستويات معتدلة، رغم تزايد المؤشرات على تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وفي الأيام الأخيرة، أبدى الفدرالي الأميركي ارتياحاً أكبر لأوضاع سوق العمل، في حين تحول تركيزهم بصورة متزايدة نحو الضغوط التضخمية المستمرة، وهو ما قلص التوقعات بشأن إجراء مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الفدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بعدما خفضها بمقدار 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025.

ويواصل صناع السياسة النقدية التأكيد على نهج الترقب وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسار الفائدة.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 1.6% خلال الربع الأول، فيما تشير تقديرات بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى إمكانية تسجيل نمو بنحو 3% خلال الربع الثاني.