استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم، بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، لتسجل 95.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوطها بنسبة 2.84% عند إغلاق جلسة أمس.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 92.94 دولار للبرميل، عقب تراجعه بنسبة 3.1% في جلسة الخميس.
ورغم هذه التراجعات، يتجه الخامان إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.
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