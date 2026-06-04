النفط ينخفض عند التسوية مع ترقب اتفاق مع إيران

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة عند ​التسوية، اليوم الخميس، وسط آمال بإنهاء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران والذي يمكن أن ‌يُفضي إلى فتح مضيق ​هرمز، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 2.84 بالمئة إلى 95.03 دولاراً ⁠للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.98 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 93.04 دولاراً.