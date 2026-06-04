النفط ينخفض عند التسوية مع ترقب اتفاق مع إيران
تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة عند التسوية، اليوم الخميس، وسط آمال بإنهاء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران والذي يمكن أن يُفضي إلى فتح مضيق هرمز، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 2.84 بالمئة إلى 95.03 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.98 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 93.04 دولاراً.
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