صعود الذهب مع استمرار ضعف الدولار وانخفاض النفط

ارتفعت ⁠أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات ​الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولار للأوقية (الأونصة) .

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4477 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة ​إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم ⁠0.5 بالمئة إلى 1307.67 دولار.