صعود الذهب مع استمرار ضعف الدولار وانخفاض النفط
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولار للأوقية (الأونصة) .
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4477 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1307.67 دولار.
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