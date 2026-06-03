ثروة تتجاوز منطق المال.. كيف يبتعد إيلون ماسك بفارق مئات المليارات عن قمة العالم؟

يصنّف إيلون ماسك حالياً على رأس أثرياء العالم، غير أنه قد يصبح أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار عندما تطرح أسهم شركته سبايس إكس في البورصة في واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.

وقدرت مجلة فوربس الثلاثاء صافي ثروة ماسك بنحو 835 مليار دولار، مقارنة بـ 342 مليار دولار في قائمتها السنوية للأثرياء في مارس 2025.

ويتقدم ماسك بكثير عن لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة غوغل الذي يحتل المركز الثاني بثروة قدرها 298 مليار دولار.

وقالت مجلة فوربس في أوائل أبريل عندما أودعت الشركة ملف إدراجها في بورصة ناسداك، إن طرح أسهم شركة سبايس إكس في البورصة، المتوقع بحدود 12 يونيو، "سيضمن تقريباً ارتفاع صافي ثروته إلى أكثر من تريليون دولار".

ويُرجّح أن ترتفع القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2002، إلى ما بين 1.7 تريليون وتريليوني دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت ذروتها عند 1.5 تريليون دولار في مارس.

والثلاثاء قدرت منصات تداول الأسهم غير المدرجة قيمة المجموعة بحوالى 1.5 تريليون دولار، مع بلوغ سعر السهم الواحد حوالى 129 دولاراً في منصة فورج غلوبال (Forge Global)، مقارنة بـ53 دولاراً في منتصف ديسمبر، و118 دولاراً في سوق ناسداك الخاص (NasdaqPrivate Market).

ويمتلك ماسك (54 عاماً) حالياً 12% من الأسهم العادية في سبايس إكس إضافة إلى نحو 94% من أسهم الفئة "ب"، التي يمنح كل منها عشرة أصوات، بحسب وثيقة مودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وتُظهر عملية احتساب أجرتها وكالة فرانس برس أن ماسك سيمتلك بعد طرح الشركة للاكتتاب العام نحو 42% من رأس مال سبايس إكس و79% من حقوق التصويت، أي ما يعادل 735 إلى 840 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقديرات.

في فبراير، استحوذت شركة سبياس إكس على شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي (xAI) المملوكة لإيلون ماسك، والتي كانت بدورها استحوذت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) قبل عام.

ويمتلك ماسك أيضاً حوالى 12% من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تبلغ قيمتها السوقية حاليا حوالي 1.58 تريليون دولار.

في منتصف فبراير قال ماسك إن ثروته الصافية مُستثمرة بالكامل تقريباً في أسهم تسلا وسبايس إكس، وإن أقل من 0,1% من ثروته سيولة نقدية.

ويتوقع المحللون اندماج شركتي سبايس إكس وتسلا في 2027.

وتعمل الشركتان حالياً على تطوير مشاريع مشتركة، مثل مصنع تيرافاب الضخم لتصنيع أشباه الموصلات. كما يمتلك ماسك أسهما في شركة ذا بورينغ المتخصصة في خدمات حفر الأنفاق، وشركة نيورالينك التي تعمل على تطوير واجهات دماغية حاسوبية قابلة للزرع.