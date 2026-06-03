تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة، اليوم، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4476.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% لتسجل 4504.40 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 74.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1932.25 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1365.25 دولار للأوقية.