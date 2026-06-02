العراق يرفع صادارته النفطية إلى أكثر من مليون برميل يومياً عبر الموانئ التركية والسورية

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تنفيذ خطة على مراحل لزيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب العراقية - التركية والشاحنات عبر الأراضي السورية إلى مستوى مليون و190 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان للحكومة العراقية في ختام اجتماع إعتيادي عقد برئاسة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أن الحكومة العراقية صوتت" بالموافقة على توصيات الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في 20 مايو الماضي الذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل يوميا على مرحلتين خلال مدّة شهرين ونصف"،بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما قررت الحكومة" رفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى 420 ألف برميل يوميا على ثلاث مراحل".

وحسب البيان، تضمّنت توصيات جلسة الحكومة العراقية منح وزير النفط باسم محمد خضير الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط العراقية "سومو" الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ" إف سي سي" في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة".

كما وافقت الحكومة العراقية على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.