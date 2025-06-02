سورية .. افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد 6 أشهر من التوقف

انطلق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أنه بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، انطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو ستة أشهر.



ونقلت الوكالة عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية قوله إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مشيرا إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري.



وأكد العمل على مواكبة التطورات الرقمية، قائلا: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة".

من جهته قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل أسعد: إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسورية، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سورية الجديدة.



وأضاف المدير التنفيذي أسعد: رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة.

بدوره قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق القاسم: إن إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية.