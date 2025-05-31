المفوضية الأوروبية تأسف "بشدة" لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب

قالت المفوضية الأوروبية اليوم السبت إنها تأسف "بشدة" للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة من 25 بالمئة، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم ويصعد الحرب التجارية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني "نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة".

وأضاف المتحدث أن "هذا القرار يزيد من ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي".

وتابع قائلا إن "زيادة الرسوم الجمركية تقوض أيضا الجهود الجارية للتوصل إلى حل عبر التفاوض"