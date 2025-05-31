أوبك+ تبحث زيادة الإنتاج في يوليو بنحو 411 ألف برميل يوميا

اجتمعت دول مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط اليوم السبت لمناقشة إنتاج يوليو، وقالت أربعة مصادر لرويترز أثناء انعقاد الاجتماع إن المجموعة تتجه إلى الموافقة على زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، بما يتماشى مع الزيادات المقررة لشهري مايو أيار ويونيو.

وقال مندوب في أوبك+ إن ثماني دول أعضاء في المجموعة، بدأت اجتماعا عبر الإنترنت، تناقش أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ أفادت يوم الخميس بأنها قد تتناول زيادة تتجاوز 411 ألف برميل يوميا ليوليو.

وتزيد الدول الثماني إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان مخططا له سابقا، على الرغم من أن زيادة المعروض تضغط على الأسعار.

ورفضت جميع المصادر نشر هوياتها نظرا لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك والسلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق أُرسلت أمس الجمعة.