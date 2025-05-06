مفوض: الاتحاد الأوروبي لا يواجه ضغوطا لإبرام اتفاق غير عادل مع أمريكا

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لا يواجه ضغوطا لقبول اتفاق غير عادل مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وإن دولا أخرى تتواصل معه سعيا لتوطيد العلاقات التجارية مع التكتل الذي يضم 27 دولة. ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أمريكية تبلغ 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما "مضادة" بمقدار 10 بالمئة على جميع السلع الأخرى تقريبا قد ترتفع إلى 20 بالمئة بعد مهلة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدتها 90 يوما وتنتهي في الثامن من يوليو.

وقال شفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي سيستغل المهلة لإعداد إجراءات أخرى لإعادة التوازن وضمان تكافؤ الفرص إذا لم تفلح المحادثات. وتابع أمام البرلمان الأوروبي "جميع الخيارات لا تزال مطروحة هنا".

وقال شفتشوفيتش إن التكتل يفضل بوضوح التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل، لكن يتعين على واشنطن الآن إظهار استعدادها لإحراز تقدم نحو اتفاق عادل ومتوازن. وأضاف "لا نشعر بالضعف. لا نشعر أننا تحت ضغط هائل لقبول اتفاق غير عادل لنا".

وذكر شفتشوفيتش أن الرسوم الجمركية الأمريكية تغطي الآن 70 بالمئة من تجارة السلع التي يُصدرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وربما ترتفع إلى 97 بالمئة بعد مراجعات أمريكية أخرى متعلقة بالعقاقير وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يركز أيضا على أن 87 بالمئة من التجارة العالمية لا تتم مع الولايات المتحدة، وأشار إلى المفاوضات التي يجريها التكتل مع الهند وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وماليزيا. وأضاف "يمكنني أن أخبركم أن هواتفنا لا تتوقف عن الرنين طوال الوقت لأن الجميع يريد تسريع مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة معنا". وعلق الاتحاد الأوروبي إجراءاته المضادة لرسوم الصلب لإفساح المجال للمفاوضات، لكن المحادثات لم تحرز سوى تقدم محدود على ما يبدو.

وقال شفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي سيأخذ حذره من أي زيادة محتملة في الواردات بسبب تحويل مسار التجارة جراء رسوم ترامب الجمركية، مشيرا إلى أن فريق العمل الذي تشكل لمراقبة تحويل مسار التجارة سيصدر أولى نتائجه في منتصف مايو أيار.