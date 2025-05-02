«فأرة» عمودية لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية عن إطلاق فأرة الألعاب العمودية «Pro Click V2 Vertical Edition»، بسعر يبلغ نحو 120 دولاراً، مشيرة إلى أنه تم تزويد الفأرة الجديدة ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى ستة أشهر، وذكرت الشركة أن فأرة الألعاب الجديدة تمتاز بزاوية 71.7 درجة، وتعمل على منع التواء الساعد، وتم تزويد الفأرة الجديدة بالمستشعر البصري «Razer Focus Pro»، الذي يدعم حساسية قصوى تبلغ 30 ألف نقطة في البوصة (DPI).

ويمكن توصيل فأرة الألعاب بثلاث طرق مختلفة، هي: «البلوتوث» ومنفذ «USB Type C»، إضافة إلى الاتصال عبر تقنية «Razer HyperSpeed Wireless»، وبالتالي اتصال 2.4 غيغاهرتز.

وتم تجهيز فأرة الألعاب بإضاءة «RGB» قابلة للتعديل ومكونة من 18 منطقة، مع ستة أزرار قابلة للبرمجة، فضلاً عن إمكانية تسجيل وحدات الماكرو باستخدام الذكاء الاصطناعي.